المنتخب السعودي للمبارزة يبدأ مشواره في العربية

الرياض - الوئام :

يستهل المنتخب السعودي للمبارزة (بنين وسيدات) يوم غد الثلاثاء مشوارهما في البطولة العربية للمبارزة (عمومي)، التي ستستمر حتى الـ 15 من ديسمبر الجاري، في العاصمة التونسية تونس، بمشاركة ١١٩ لاعبا من تسع منتخبات، وهي السعودية وتونس والبحرين وقطر وعمان ولبنان والعراق والإمارات والكويت.

وستنطلق البطولة بمنافسات سلاح الابيه والسايبر فردي (بنين) بعد أن أجرت المنتخبات المشاركة في البطولة اليوم الاثنين فحص أدوات المبارزة، إلى جانب اجتماعات رؤساء الوفود واللجنة الفنية والحكام.

وكان المنتخب السعودي (بنين) قد وصل أمس إلى فندق مرادي قمّرت بتونس (مقر إقامة البعثة) بعد أن أقام معسكر اعدادي في القاهرة لمدة 12 يوما، فيما أقام المنتخب السعودي (سيدات) معسكر آخر في القاهرة لمدة أسبوعين استعدادا للبطولة.

ويترأس البعثة عامر المبيض نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد المبارزة، في حين ضمت بعثة المنتخب 8 لاعبين وهم أحمد آل حسين وزكريا الداوود ومهنا الحمود وخليفة العميري (سلاح الابيه) ومشاري البشير وسعد البقمي وعلي آل حسين وعلي البحراني (سلاح السايبر)

ويشرف على المنتخب إدريا سعود الشمري، في حين يقود الجهاز الفني المدرب الجوروجي جيلا “سلاح السايبر” ومحمد فؤاد “سلاح الابيه”

فيما يمثل منتخب السيدات كلا من فوزية الخيبري وندى عابد (سلاح الابيه) والحسناء الحماد وربى المصري وغالية عارف (سلاح السايبر) وهناء حلمي إداري المنتخب.