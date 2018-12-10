الجبير: المملكة بقيادة خادم الحرمين ماضية نحو مواصلة دورها لتعزيز الأمن والسلم الدوليين

الوئام- واس

رفع وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة مرور السنة الرابعة منذ توليه –حفظه الله- مقاليد الحكم في البلاد.

وأكد أن لذكرى البيعة رمزية عظيمة لدى أبناء هذا الوطن الغالي، إذ تستحضر هذه المناسبة عِظم الإنجازات التي تحققت في السنوات الأربع الماضية، كما أنها تؤكد أن المملكة العربية السعودية ماضية نحو تحقيق كل ما يعزز رخاء المواطن ورِفعة الوطن واستقراره وأمنه.

وختم تصريحه بالتأكيد على مضي المملكة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ويعاونه في ذلك صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد -حفظهما الله- نحو مواصلة دورها السياسي المسؤول لتعزيز الأمن والسلم الدوليين، وجعل المواطن محور التنمية وغايتها الأولى.