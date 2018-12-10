السبهان: ذكرى البيعة مدعاة للفخر بقيادتنا الحكيمة والاعتزاز بوطن قوي وشعب وفي

الرياض - الوئام :

رفع معالي وزير الدولة لشؤون الخليج العربي الأستاذ ثامر بن سبهان السبهان التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بمناسبة ذكرى البيعة الرابعة وتولية -أيده الله -مقاليد الحكم.

وأكد معاليه أن ما شهدته المملكة من نهضة وتطور على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والتنموية في عهده الميمون -رعاه الله-، ما هي إلا مدعاة للفخر بقيادتنا الحكيمة والاعتزاز بوطن قوي وشعبوفي لهذه الأرض المباركة .

وأشار إلى قوة السياسة الخارجية للمملكة في عهد خادم الخرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – التي تتمتع باتزان الموقف ووضوح الهدف، والمحافظة على العلاقات العربية والإقليمية والدولية، مع الأخذ بعين الاعتبار البُعد العربي والاسلامي كركيزة رئيسية في التعامل مع دول العالم المؤثرة في القرار الدولي.

وأفاد معالي الأستاذ السبهان في ختام كلمته بهذه المناسبة أن المملكة انتهجت منذ عهد المؤسس – طيب الله ثراه – حتى هذا العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – رعاه الله – سياسة جادة وحازمه، تعمل من دون ضجيج أو استغلال لأزمات المنطقة بشعارات خالية من أية مضامين، بل كانت مواقف القيادة السعودية صريحة وواضحة وشفافة يُعلن عنها بشجاعة مما أكسبها مصداقية دولية وسمعة سياسية رائدة في الوضوح.