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السفارة الأمريكية في بغداد تحذر من احتفالات “ذكرى النصر على داعش”

السفارة الأمريكية في بغداد تحذر من احتفالات “ذكرى النصر على داعش”
weam.co/559698

أصدرت السفارة الأمريكية في بغداد، إنذارا أمنيا بشأن الاحتفالات المرتقبة في العاصمة العراقية بمناسبة الذكرى الأولى للنصر على “داعش”، داعية مواطنيها إلى عدم السفر إلى العراق.
وجاء في بيان للسفارة، أن “الاحتفالات بتحرير العراق من ذكرى داعش في العاشر من ديسمبر، حيث يتوقع أن تطلق الألعاب النارية الاحتفالية في جميع أنحاء المدينة، وستشمل كذلك المنطقة الدولية (آيز)”.
وأضاف البيان أن “الإجراءات التي يتعين اتخاذها هي عدم السفر إلى العراق، ومنهم في العراق يتعين عليهم البقاء في الأماكن المحمية من سقوط المقذوفات، فضلا عن الحفاظ على الهدوء والاطلاع على ما يحيط بك”.

ويصادف اليوم الاثنين العاشر من ديسمبر، الذكرى الأولى لإعلان تحرير كامل الأراضي العراقية من سيطرة تنظيم “داعش”.

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