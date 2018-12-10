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“العربي الوحيد”.. صلاح ينافس على مكان في فريق دوري أبطال أوروبا

“العربي الوحيد”.. صلاح ينافس على مكان في فريق دوري أبطال أوروبا
weam.co/559700

ترشح المصري محمد صلاح نجم ليفربول للتواجد في فريق أفضل 11 لاعبا في دوري أبطال أوروبا لعام 2018.

وتواجد صلاح ضمن 50 لاعبا أعلن عنهم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يوم الإثنين هم الأفضل في كل المراكز. الدولي المصري هو اللاعب العربي الوحيد في القائمة.
ستقوم الجماهير بالتصويت لاختيار أفضل 11 لاعبا عبر الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي “يويفا”.

في الموسم الماضي قاد صلاح فريقه للوصول إلى نهائي دوري الأبطال قبل الخسارة من ريال مدريد.

أما الموسم الجاري فيصارع الريدز على بطاقة عبور إلى دور الـ16 من المسابقة مع نابولي وباريس سان جيرمان يوم الثلاثاء.

 

يمكنك التصويت من هنا

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