“فورشن” الأمريكية: قطر تتلاعب بخطوط طيران إيطالية لاختراق واشنطن

متابعات - الوئام

كشف تقرير لصحيفة “فورشن” الأمريكية، الاثنين، عن اتهامات موثقة بالأدلة للدوحة، وجهتها شركة دلتا والخطوط الجوية المتحدة، والخطوط الجوية الأمريكية، إضافة إلى حلفائهم في واشنطن، باستخدام شركة الطيران الإيطالية، كوكيل، للدخول إلى الولايات المتحدة، في انتهاك لاتفاقية السماوات المفتوحة بين قطر وأمريكا.

وقال تقرير الصحيفة إن ثلاث شركات طيران أمريكية، وأعضاء بارزين في “الكونجرس”، وجهوا اتهامات مباشرة للدوحة بالاحتيال عن طريق شركة طيران إيطالية للدخول إلى واشنطن، في موقف يدل على اختراقها اتفاقية السماوات المفتوحة.

وتنص اتفاقية السماوات المفتوحة أو “الحرية الخامسة”، على أن شركة طيران قد تطير من بلدها الأصلي إلى بلد آخر، وتلتقط ركابها، ثم تواصل إلى دولة ثالثة، وهي جزء في الأساس من تسوية أجريت مع شركات طيران أمريكية كبرى في يناير الماضي.

وتعهدت الحكومة القطرية بألا تبدأ الخطوط الجوية القطرية رحلة “حرية خامسة” إلى الولايات المتحدة، إلا أنها تلاعبت بالبنود ولم تلتزم بها، وفقا لما أكده تقرير الصحيفة الأمريكية.

وأضاف التقرير أن حصة البلاد 49% في الخطوط الإيطالية، والتي أعلنت فقط عن الرحلات المباشرة من ميلان إلى لوس أنجلوس وميلان إلى سان فرانسيسكو، وهو ما يثير القلق، لافتا إلى أن النزاع بين شركات الطيران الكبرى بالولايات المتحدة وأعضاء الكونجرس، والخطوط الجوية القطرية يتعلق بممارسات المحاسبة التي تخفيها الدوحة.

قال متحدث باسم اتفاقية الشراكة من أجل السماوات المفتوحة، وهي مجموعة ضغط لقطاع الطيران الأمريكي، إن “قطر سعت من خلال استغلال استثماراتها في شركة الطيران الإيطالية لإيجاد ثغرة، ونقض تعهداتها حيال هذه الاتفاقية الموثقة الأمم المتحدة”.