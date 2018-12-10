حسم بدل النقل من الموظفين بعد تسليمهم لسياراتهم الحكومية

الوئام-الرياض

شرعت جهات حكومية في خصم بدل النقل من منسوبيها، ممن يستخدمون مركبات حكومية وذلك بأثر رجعي .

وفي وزارة الشؤون الإسلامية وجه الدكتور عبداللطيف ال الشيخ خطابًا لإدارة الشؤون المالية في الوزارة لحسم بدل النقل بأثر رجعي من تاريخ استلامهم للسيارات.

وبدأت منذ أسابيع عدد من الجهات الحكومية في اتخاذ إجراءات مشابهة حيال منسوبيها، ممن تم تسليمهم سيارات حكومية بالإضافة لاستلامهم بدل النقل.