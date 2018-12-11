صورة سمو ولي العهد تزيّن مبنى “إثراء”

زين مبنى مركز الملك عبدالعزيز الثقافي “إثراء”، صورة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، عند تدشين سموه، اليوم، المرحلة الأولى من مشروع مدينة الملك سلمان للطاقة “سبارك”، الواقعة بين حاضرتي الدمام والأحساء في المنطقة الشرقية حيث ستقوم شركة “أرامكو” السعودية – عملاق النفط السعودي – بالتطوير وتنقل إدارة أعمال الحفر وصيانة الآبار التابعة لها إلى المدينة التي ستكون مركزاً لإدارة سلاسل الإمداد.

وكتبتت المؤسسة على “تويتر”: “تشرّفنا في إثراء بحضور ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود لوضع حجر الأساس لـ #مدينة_الملك_سلمان_للطاقة #سبارك_السعودية والتي تعد انعكاساً لمستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠”.