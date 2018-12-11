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الفالح يغرد عن البشائر الاقتصادية لمدينة الملك سلمان للطاقة

الفالح يغرد عن البشائر الاقتصادية لمدينة الملك سلمان للطاقة
weam.co/559746
متابعات - الوئام

قال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعندية، المهندس خالد الفالح، إن مدينة الملك سلمان للطاقة تستجيب لأهداف رقية السعودية 2030 وبرامجها التنفيذية.

وأضاف الفاح، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويرت، “تساند المدينة البرامج الاستراتيجية التي تنشدها المملكة للتنمية الاقتصادية، كما تدعم جهود تنويع مصادر الدخل، وتعظيم الصادرات، وتوفير فرص العمل لأبناء الوطن، وتعزيز دور القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات”.

وتابع “تشرفنا وسعدنا جميعًا بالمقدم الميمون لسمو سيدي ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، يحفظه الله، ورعايته الكريمة بوضع حجر الأساس لمدينة الملك سلمان للطاقة، ولا يفوتني أن أشكر كل من أسهم في الإعداد لهذا المشروع، الذي يجسد تحقيقًا تاريخيًا لأهداف رؤية السعودية 2030”.

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