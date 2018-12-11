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فيما تتكوّن السحب الرعدية

طقس بارد على شمال ووسط المملكة

طقس بارد على شمال ووسط المملكة
weam.co/559753
الرياض- الوئام:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقسًا باردًا على شمال ووسط المملكة، وسماءً غائمة جزئيًا على شرق ووسط المملكة، فيما تتكوّن السحب الرعدية الممطرة تصحب برياح نشطة على مناطق جازان وعسير والباحة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 18-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج .

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