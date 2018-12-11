جمهور الاهلي لإدارة ناديه: السومة قائد الفريق الأول

جدة - الوئام - عون الفيصل:

أطلقت جماهير النادي الأهلي وسم (السومة قايد الأهلي الأول) وذلك تعبيرا على مطالباتهم بأن يستلم نجم الفريق الأول عمر السومة شارة القيادة فيما تبقى من الموسم.

ويرى البعض من جماهير الأهلي أن السومة هو الأحق بالشارة نظرا لما يقدمه لزملائه على الصعيد النفسي أولا ولأنه نجم الفريق وهدافه.

وجاءت هذه المطالبات بعد أن أعلن رئيس النادي أن شارة القيادة سيحملها اللاعب جوزيف دي سوزا بدء من فترة الانتقالات الشتوية وذلك حينما تم سؤاله من احد الجماهير عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وقال النفيعي: شارة القيادة المدرب اختار أنها تكون مع شيفو.. وتحدثنا معه وان شاء الله بالشتوية بتكون مع سوزا إذا وافق اللاعب والجهاز الفني بدون انتقاص من شيفو.

يذكر أن شارة القيادة حملها النجم المصري محمد عبد الشافي منذ بداية الموسم الحالي ولكنه لم يقنع الجماهير الأهلاوية فيما يتعلق بشخصية القيادة.