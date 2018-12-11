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في مشروع تعظيم البلد الحرام

فتح باب التوظيف لموسمي رمضان والحج 1440

فتح باب التوظيف لموسمي رمضان والحج 1440
weam.co/559760
مكة المكرمة- الوئام:

أعلن مشروع تعظيم البلد الحرام عن فتح باب التوظيف في برنامج شباب مكة في خدمتك لموسمي رمضان والحج لعام 1440هـ.

ومن ضمن شروط وتعليمات التسجيل في موسمي رمضان والحج لعام 1440هـ بأنشطة شباب مكة بمشروع تعظيم البلد الحرام أن يكون عمر المتقدم مابين 17 عاماً إلى 35 عاماً.

ويجب التأكد من إدخال رقم الهوية وسائر البيانات بشكل صحيح ويجب أن يكون الاسم مطابق تماما للهوية ويجب أن تكون الهوية سارية المفعول على الأقل حتى نهاية الموسم.

مع العلم ان تعبئة الاستمارة لاتعني الإلزام بالقبول في البرنامج ويجب إدخال رقم الهوية والضغط على زر الدخول يعني إلتزامك بالتعليمات أعلاه.

وسيتم التسجل من خلال الرابط التالي :
http://shbabmakkah.com/

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