التعليقات: 0

تقلص القشرة الدماغية قبل الأوان

تحذير: الأجهزة الإلكترونية تغيّر بنية أدمغة الأطفال

تحذير: الأجهزة الإلكترونية تغيّر بنية أدمغة الأطفال
weam.co/559761
متابعات- الوئام:

أوضحت دراسة بريطانية حديثة أن الأطفال الذين يقضون 7 ساعات أو أكثر يومياً على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية تظهر عليهم علامات تدل على تقلص القشرة الدماغية قبل الأوان، إضافة إلى تدهور وظائف الذاكرة والمهارات الإدراكية والقدرات المعرفية.

وأجريت هذا الدراسة من قبل المعهد الوطني للصحة في المملكة المتحدة بلغت قيمتها 300 مليون دولار حيث قامت برقابة 11 ألف طفل بعمر 10 إلى 11 عاماً.

قامت الدراسة بعمل مسح لأدمغة 4500 طفل حتى الآن بهدف دراسة تأثير قضاء وقت أمام الشاشات الإلكترونية على التطور العاطفي والصحة العقلية للمستخدمين لاسيما الأطفال، بحسب صحيفة دايلي ميل البريطانية، امس الإثنين.

بينت النتئائج ما آلت إليه الدراسة من خطورة قضاء وقت طويل أمام الأجهزة الإلكترونية على معدل الذكاء لدى الأطفال وتقلص البنية الدماغية لديهم.

كما أظهرت النتائج أيضاً أن استخدام الأطفال للأجهزة الإلكترونية أكثر من ساعتين يومياً انخفضت لديهم معدلات الذكاء حيث حصلوا على درجات منخفضة في اختبارات اللغة والتفكير.

روابط ذات صلة

«تيتانيك» تبحر مجدداً من دبي عام 2022

«تيتانيك» تبحر مجدداً من دبي عام 2022

بريطانيا تجدد رفضها لأي اتفاق يؤدي لازدواجية التعرفة الجمركية بالاتحاد

بريطانيا تجدد رفضها لأي اتفاق يؤدي لازدواجية التعرفة الجمركية بالاتحاد

هواوي تكشف عن أسعار الأجهزة الخارقة في المنطقة العربية

هواوي تكشف عن أسعار الأجهزة الخارقة في المنطقة العربية

الماجستير لعائض آل ركبان من سالفورد البريطانية

الماجستير لعائض آل ركبان من سالفورد البريطانية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>