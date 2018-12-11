جمهور الهلال للإدارة: «علمني» العابد استثمار ولاّ لا؟!

جدة- الوئام - محمد بن نافع :

نواف العابد صاحب الـ (28) ربيعاً موهبة سعودية خدمت ناديها الهلال والمنتخب السعودي وقدمت الكثير وساهمت في تحقيق الهلال للعديد من البطولات وكذلك ساهم بشكل مباشر وبمستوى كبير في تأهل منتخب بلاده إلى نهائيات كأس العالم في روسيا 2018.

ولايمكن لكائن من يكون أن ينسى أو يتناسى تحامل العابد على إصابته في البطولة القارية الكبرى دوري أبطال آسيا لخدمة فريقه وأملاً في تحقيق اللقب الأغلى آسيوياً والذي لايزال غائباً عن خزائن الذهب الهلالية وذلك قبل بداية نهائيات كأس العالم 2018.

وهو ما أفقده حلم المشاركة في العرس العالمي وهي الضربة الموجعة والمبكية والنهاية الحزينة لحلم طال انتظاره ونجم راهن عليه الجميع في ظهور مُبهر في مونديال الدب الروسي إلا أن الأقدار شاءت غير ذلك وخالفت الأمنيات وظهرت بسوادها القاتم أمام ناظري هذا النجم الذي أفل بفعل تضحياته وحبه لناديه.

لم تكن الأقدار تريد خلاف ذلك السواد القاتم لهذا النجم الذي عانى الأمرين وويلات الإصابات المتلاحقة وكذلك مايعانيه من أمور غير واضحة حالياً من ادارة ناديه الهلال وماهو مصير اللاعب هل هو ضمن قائمة الـ (30) أم أنه لاعب استثمار.

ولعل تدخل المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة في قضية النجم السعودي ونجم المنتخب نواف العابد من خلال تغريدته الشهيرة والتي جاء فيها : نواف لن يجبرك أحدعلى ترك ناديك .. ولن نترك موهبة مثلك بعيدة عن الملعب لأسباب غير مفهومة أنت نجم والمنتخب بحاجة لخدماتك ، سألتقيك حينما أعود.. لابد أن يعرف جمهور الهلال أن العابد تحامل على إصابته من أجل الفريق في آسيا وهذا أثر على فقدانه المشاركة في بطولة كأس العالم .

وهذا الدعم من أعلى سلطة رياضية لم يكن مستغرباً إطلاقاً تقديراً لهذه الموهبة التي لا يريد لها الأفول بهذه الطريقة.

وعلى الرغم من عودة نواف العابد بعد تماثله للشفاء من إصابته من جديد والدخول في تدريبات ومباريات فريقه الهلال إلا أنه لايزال غائباً عن قائمة مباريات الفريق في الدوري.

وهو مايضع أكثر من علامة استفهام حول ماهو وضع العابد هل هو لاعب استثمار أم ضمن قائمة الـ (30) التي تخول له المشاركة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في ظل صمت وتجاهل تام من إدارة نادي الهلال للمطالبات بإيضاح وضع اللاعب.