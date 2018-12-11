الرياض- الوئام:

تختتم اليوم الثلاثاء 11-12-2018 منافسات دور 16 من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم، بمباراة الإياب بين فريق الرجاء البيضاوي المغربي، وضيفه فريق الاسماعيلي المصري، التي ستقام على ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.

مشاهدة مباراة الاسماعيل المصري والرجاء المغربي بث مباشر 11-12-2018 كاس زايد للأبطال

ويطمح الفريقان لحسم بطاقة التأهل الأخيرة إلى ربع النهائي بتحقيق الفوز، بعد تعادل الفريقين سلبياً في لقاء الذهاب الذي أقيم في مدينة الإسماعيلية المصرية.

مشاهدة مباراة الاسماعيل المصري والرجاء المغربي بث مباشر 11-12-2018 كاس زايد للأبطال

ويدخل الرجاء المباراة برغبة جامحة لتحقيق الانتصار يعززها دعم جماهيري كبير منتظر أن تكتظ به مدرجات ملعب محمد الخامس، خاصة بعد فوز النادي المغربي بلقب كأس الكونفدرالية.

مشاهدة مباراة الاسماعيل المصري والرجاء المغربي بث مباشر 11-12-2018 كاس زايد للأبطال

بينما يسعى الإسماعيلي إلى مفاجأة أصحاب الأرض، وكسب اللقاء والعودة إلى مصر ببطاقة التأهل للبقاء في البطولة، إلى جانب فريق الاتحاد السكندري المصري المتأهل، بعدما خرج فريقا الأهلي والزمالك من دور 16.

مشاهدة مباراة الاسماعيل المصري والرجاء المغربي بث مباشر 11-12-2018 كاس زايد للأبطال

مباراة الإسماعيلى والرجاء المغربى تتطلب تحقيق الدراويش الفوز بأى نتيجة أو التعادل الإيجابى لاستمرار المنافسة على اللقب العربى هذا الموسم الذى يطمع الإسماعيلى فى التتويج به لمصالحة الجماهير الغاضبة من تراجع النتائج المحلية ، ولحصد إحدى البطولات التي يشارك فيها هذا الموسم وهى كأس مصر والبطولة العربية وبطولة دوري أبطال أفريقيا وذلك في ظل صعوبة المنافسة على مسابقة الدوري.

مشاهدة مباراة الاسماعيل المصري والرجاء المغربي بث مباشر 11-12-2018 كاس زايد للأبطال

ويأمل فييرا المدير الفنى للاسماعيلى أن ينجح لاعبيه فى تخطى عقبة الرجاء المغربى بطل الكونفدرالية وطالب المدير الفنى لفريق للإسماعيلى مدافعيه بتخصيص رقابة على أهم لاعبى الرجاء وعلى رأسهم محمود بنحليب هداف كأس الكونفدرالية ومحسن ياجورو، وزكرياء حدراف.

وتابع المدرب البرازيلى تسجيلات للفريق المغربى لاسيما ببطولة كأس الكونفدرالية، حيث سجل الثلاثى حضورهم القوي في هذه المسابقة، إذ تمكنوا من تسجيل 25 هدفًا أى أكثر من ثلثى أهداف الفريق بالبطولة التى حصدو فيها اللقب على حساب فيتا كلوب.

مشاهدة مباراة الاسماعيل المصري والرجاء المغربي بث مباشر 11-12-2018 كاس زايد للأبطال

المباراة : الاسماعيل المصري X الرجاء المغربي

الملعب: ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء

البطولة : كأس زايد للأنيدة الابطال

توقيت المباراة: الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة: قناة ابوظبي الرياضية الناقل الحصري للبطولة.