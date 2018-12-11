أمريكا: اعتقال «معجب» بتنظيم داعش!

واشنطن- الوئام:

أعلنت السلطات الاتحادية أمس الإثنين القبض على رجل من ولاية أوهايو أبدى إعجابه بالمسلح الذي قتل 11 شخصاً في كنيس بمدينة بيتسبرغ في أكتوبر الماضي، ووجهت له تهمة التخطيط لشن هجوم على دار عبادة يهودي آخر.

ووجهت السلطات لدامون جوزيف من هولاند بأوهايو تهمة محاولة تقديم دعم مادي لتنظيم داعش الإرهابي بعدما عبر عن تأييده للتنظيم المتشدد، وأبلغ عميلاً سرياً بأنه معجب بالمسلح الذي صاح قائلاً ينبغي أن يموت جميع اليهود لدى مهاجمته كنيس شجرة الحياة في بيتسبرغ يوم 27 أكتوبر الماضي.

وذكر القائم بأعمال ممثل مكتب التحقيقات الاتحادي إف.بي.آي في كليفلاند، جيف فورتشوناتو أن جوزيف تحول من جهادي افتراضي إلى مخطط لهجوم.

وأفاد المسؤولون الاتحاديون بأن جوزيف قال للعميل السري: أنا معجب في حقيقة الأمر بما فعله الرجل من إطلاق النار، بوسعي أن أتصور نفسي أنفذ هذا النوع من العمليات، وأنه بحث الاختيار بين كنيسين في منطقة توليدو لاستهدافه.

وقال المسؤولون إن جوزيف بحث نوع الأسلحة التي يعتقد أنها ستوقع عدداً كبيراً من الضحايا وأبدى رغبته في قتل حاخام، وقبض عليه بعد قبوله حقيبة سوداء تحوي بندقيتين من طراز إيه.آر-15 أبلغه المحقق بأنهما للهجوم.

ورفض محامي جوزيف، نيل مكيلروي التعليق.

ولفت جوزيف انتباه مسؤولي إنفاذ القانون في وقت سابق هذا العام بنشره صوراً لمدى وأسلحة نارية على وسائل التواصل الاجتماعي، وصورة وزعها بالأساس الجناح الإعلامي لتنظيم داعش، وقاد ذلك النشاط إلى تعاملات عديدة بين جوزيف وعملاء سريين من إف.بي.آي.

وأظهرت بيانات من إف.بي.آي الشهر الماضي أن جرائم الكراهية في الولايات المتحدة قفزت 17% وأن الهجمات التي تنطوي على معاداة للسامية، ارتفعت 37% في ثالث عام على التوالي يشهد زيادة في مثل هذه الهجمات.