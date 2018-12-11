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على ملعب الكامب نو

مشاهدة مباراة برشلونة الاسباني وتوتنهام الانجليزي بث مباشر 11-12-2018 دوري ابطال اوروبا

مشاهدة مباراة برشلونة الاسباني وتوتنهام الانجليزي بث مباشر 11-12-2018 دوري ابطال اوروبا
weam.co/559779
الرياض- الوئام:

يفتح استاد كامب نو أبوابه لاستضافة مباراة من العيار الثقيل بين برشلونة وتوتنهام اليوم الثلاثاء القادم 11 ديسمبر 2018 وذلك في الجولة السادسة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2018-19.

مشاهدة مباراة برشلونة الاسباني وتوتنهام الانجليزي بث مباشر 11-12-2018 دوري ابطال اوروبا

ضمن البلاوجرانا صدارة المجموعة الثانية منذ الجولة السابقة بتعادله مع الإنتر، ولن يكون هذا اللقاء إلا تحصيل حاصل بالنسبة لزملاء ميسي، أما السبيرز فستتوقف أهدافه في المباراة على مباراة النيراتزوري ضد آيندهوفن، فالديوك يحتاجون لنفس النتيجة التي سيحققها ثعابين ميلانو، وذلك لاستمرار التساوي في النقاط المُرجح لكفة الفريق اللندني على العريق الإيطالي.

مشاهدة مباراة برشلونة الاسباني وتوتنهام الانجليزي بث مباشر 11-12-2018 دوري ابطال اوروبا

يحتل برشلونة صدارة الدوري الإسباني بعد مرور 15 جولة برصيد 31 نقطة بفارق 3 نقاط عن أقرب المنافسين إشبيلية وأتلتيكو مدريد أما توتنهام فيحتل المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد مرور 16 جولة برصيد 36 نقطة، بفارق نقطتين عن تشيلسي الرابع، و6 نقاط عن ليفربول المتصدر.

مشاهدة مباراة برشلونة الاسباني وتوتنهام الانجليزي بث مباشر 11-12-2018 دوري ابطال اوروبا

الغيابات والتشكيل المتوقع لبرشلونة
سيغيب عن برشلونة مالكوم، رافينيا وأومتيتي بداعي الإصابة، ورغم عودة سواريز ومشاركته في المباراة الأخيرة ضد إسبانيول، إلا أن فالفيردي لن يبدأ به لإراحته بعد عودته من الإصابة، كذلك سيغيب سيرجي روبيرتو للإصابة أيضاً.

مشاهدة مباراة برشلونة الاسباني وتوتنهام الانجليزي بث مباشر 11-12-2018 دوري ابطال اوروبا

موعد مباراة برشلونة ضد توتنهام والقنوات الناقلة
المباراة:  برشلونة – توتنهام

الملعب:  كامب نو

الموعد: الثلاثاء 11 ديسمبر 2018 الموافق 4 ربيع الآخر 1440 هــ. 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية.

الحكم: ميلوراد ماجيتش

القناة الناقلة: beIN SPORTS HD 3

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