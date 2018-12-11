الزايدي تشهد احتفالات «لك ياسلمان» بمدارس الطائف

الطائف- الوئام- عبد الله العازمي:

وقفت مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية مها بنت طاهر الزايدي على مظاهر الولاء والاتنماء للوطن وقيادته في الابتدائية الثلاثين.

حيث الفعاليات المتنوعة للاحتفاء بالذكرى الرابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم تحت شعار “لك ياسلمان” وكانت ترافقها في الزيارة مديرة الإشراف التربوي هند الزرقي حيث زارتا مقصف المدرسة الذي يعد من المقاصف المثالية من حيث البيئة والأصناف المقدمة من الأسرة المنتجة.

كما وقفت الزايدي على الثانوية الرابعة بالحوية بحضور مساعدتَي مكتب الحوية والمشرفات التربويات لتفعيل يوم الفصحى العالمي.

وشمل البرنامج العديد من المشاركات من مدارس مكتب التعليم بالحوية وتفعيل الورش التربوية ووقفت على مهارات وتقنيات اللغة العربية بطريقة الأركان التفاعلية، بحيث تتحدث كل طالبة عن هذه الورش. ثم اختتمت الزايدي البرنامج بتدشين مبادرة “تفوق” بالشراكة مع جامعة الطائف.

كما دشنت الزايدي مقصف الثانوية الرابعة بالحوية في حلته الجديدة والمقهى، وفق خطة تحسين بيئة المقصف المدرسي، والمعممة من إدارة خدمات الطلاب وبتعاون بين قائدة المدرسة والأسرة المنتجة، وسعد الجميع بما شوهد من تحسن في بيئة المقصف المدرسي من حيث البيئة والأصناف الغذائية المقدمة.

وفي نهاية الزيارة قدمت الزايدي شكرها وتقديرها لقائدات المدارس على جهودهن المبذولة في توفير بيئات تربوية جاذبة للطالبات ومتمنية لهن المزيد من التوفيق.

من جانب أخر شهدت المساعدة للشؤون التعليمية للبنات مها الزايدي وبحضور مديرة إدارة نشاط الطالبات فوزية الحارثي ختام فعاليات الحملة التطوعية التاسعة ( دفء العطاء) احدى حملات مبادرة الطائف يتطوع ، وذلك على مسرح مبنى الادارات النسائية .

واستهدفت الحملة التطوعية في يومها الأخير عمال وعاملات الادارات النسائية من خلال توزيع العديد من المستلزمات الشتوية والهدايا العينية عليهم والتي شارك فيها نادي حي ث22 ونادي ث 10ط والمتوسطة 5 ط ، وقد ثمنت الزايدي هذه اللفتة الإنسانية التي تزامنت مع اليوم العالمي للتطوع وأثرها الكبير في نشر ثقافة التطوع وتعزيز قيم الجسد الواحد في المجتمع .

مقدمة شكرها لإدارة نشاط الطالبات مديرة ومنسقة ومشرفات على الجهود المبذولة في نشر ثقافة التطوع وتعزيز قيمته كسلوك حضاري في المجتمع .

مقدمة شكرها للمدارس وأندية الحي والداعمين ومؤسسات المجتمع المختلفة التي دعمت وتفاعلت بتفان مع الحملة ومتطوعيها متمنية لهم مزيداً من التوفيق والسداد يذكر ان الحملة التطوعية استهدفت العمالة الوافدة والأسر المتعففة ودور الأيتام والمسنين.