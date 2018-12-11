فتاة إيزيدية تحصل على “نوبل” للسلام لعام 2018

الوئام - وكالات

منحت جائزة نوبل للسلام لعام 2018 إلى نادية مراد الناشطة في مجال حقوق الإنسان في العراق، التي كانت أسيرة سابقة لدى تنظيم “داعش”، مناصفة مع الطبيب دينيس مكويجي، من جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وجرت مراسم توزيع جوائز نوبل في العاصمة النرويجية أوسلو، أمس، حيث قررت اللجنة منح جائزة السلام لعام 2018 إلى دينيس ونادية، لجهودهما في مساعدة ضحايا العنف الجنسي في النزاعات المسلحة.

فيما أوردت رئيسة اللجنة النرويجية المانحة للجائزة، بيريت رايس أندرسون، أن النضال من أجل العدالة يوحد دينيس ونادية رغم الاختلافات، موضحة أن منح الجائزة جرى في اليوم الذي يحتفل فيه العالم بالذكرى السبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي ينص على حقوق متساوية للنساء والرجال وقالت: “العنف الجنسي هو انتهاك لهذه الحقوق الأساسية، نحن بحاجة إلى معرفة هذه الجرائم إذا كنا نريد محاربتهم”.

يذكر أن ناديا مراد، هي فتاة إيزيدية خطفت عندما اجتاح تنظيم “داعش” بلدتها في أغسطس 2014، وتحولت على غرار الآلاف من نساء وبنات ديانتها إلى سَبيٍّ على مدى ثلاثة أشهر في الموصل، معقل التنظيم حينها، قبل أن تتمكن من الفرار.

أما الطبيب الكونغولي الملقب بـ”مداوي جراح النساء” يعالج ضحايا العنف الجنسي من أطفال وفتيات وشابات وأمهات وجدات وكذلك رجال وفتيان يغتصَبن بوحشية، في المستشفى الذي أسسه في بانزي، المنطقة التي تشهد أعمال عنف مزمنة شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية.