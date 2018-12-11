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سعيا لإيجاد حل للقضية

الخارجية الألمانية تخاطب بغداد بشأن مواطنها “الداعشي” المحكوم عليه بالإعدام

الخارجية الألمانية تخاطب بغداد بشأن مواطنها “الداعشي” المحكوم عليه بالإعدام
weam.co/559799
الوئام - وكالات

تسعى وزارة الخارجية الألمانية، إلى إيجاد مخرج في قضية مواطن ألماني محكوم بالإعدام في العراق، بتهمة الانتماء لتنظيم “داعش” الإرهابي.

وأعلنت الوزارة، اليوم، أن “الحكومة الألمانية على اتصال وثيق بالسلطات العراقية”، وأن قضية هذا المواطن “معروفة لدى السلطات الألمانية“.

وذكرت “دير شبيجل” الألمانية، مطلع الأسبوع الجاري، أن محكمة جنائية في بغداد قضت الأسبوع الماضي، بإعدام مواطن ألماني، بتهمة المشاركة في القتال لصالح تنظيم داعش الإرهابي.

وأوضح التقرير الذي نشرته الصحيفة الألمانية، أن السلطات العراقية على قناعة بأن الألماني كان مدربا لدى التنظيم في معقله السابق بمدينة الرقة السورية، وأسره مقاتلون أكراد بعد سقوط داعش في نوفمبر 2017 على الحدود العراقية السورية.

وبعد ذلك جرى تسليمه إلى قوات أمريكية، سلمته بدورها إلى القضاء العراقي، في أبريل الماضي.

وأضاف التقرير أن الرجل سافر مع زوجته إلى منطقة الحرب في 2013، وصنفته السلطات الألمانية على أنه إسلامي خطير أمنيا في 2014.

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