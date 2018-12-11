برشلونة يتراجع عن خوض مباراته أمام جيرونا في ميامي

الوئام - متابعات

أعلن نادي برشلونة الإسباني سحب دعمه لفكرة إقامة مباريات من دوري الدرجة الأولي في الولايات المتحدة، ورفض النادي إقامة مباراته مع فريق جيرونا في ميامي.

وبرفض برشلونة تتعرض خطط رابطة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بتنظيم مباراة رسمية في الولايات المتحدة الشهر المقبل لضربة جديدة بعد أن وقعت اتفاقا في أغسطس الماضي مع مجموعة ريليفنت متعددة الجنسيات للرياضة والترفيه والإعلام لمدة 15 عاما، للترويج لكرة القدم والدوري الإسباني في أمريكا الشمالية.

وكان من المقرر إقامة مباراة جيرونا أمام جاره الكاتالوني برشلونة في 26 يناير 2019، على ملعب ميامي دولفينز المنافس في دوري كرة القدم الأمريكية، إلا أن برشلونة تراجع بعد اجتماع لمجلس إجارة النادي.

وواجه الاقتراح معارضة قوية من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، إضافة إلى الاتحادين الأوروبي والإسباني للعبة، قبل أن يعلن برشلونة سحب دعمه للفكرة، في وقت لا تستطيع فيه مختلف الأطراف المعنية التوصل لاتفاق.

وأفاد بيان برشلونة: “وافق مجلس إدارة نادي برشلونة على التراجع عن إبداء رغبته في مواجهة جيرونا في ميامي، بعد أن ثبت عدم وجود توافق في الآراء إزاء المقترح.. كان برشلونة على استعداد للتوجه إلى ميامي لخوض مباراة رسمية في الدوري الإسباني، ووافق على تقاسم الأرباح بين جميع الأندية في الدرجتين الأولى والثانية بما يتماشى مع بنود الاتفاق الخاص بحقوق البث التلفزيوني“.

وأضاف النادي، موضحا سبب التراجع: “لكن لا يمكن المضي قدما في هذه المسألة دون توصل جميع الأطراف المعنية لاتفاق“.