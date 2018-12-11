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فرق قيمة تذاكر قطار المشاعر

حملات حجاج الداخل تعيد 150 ريالا لكل حاج

حملات حجاج الداخل تعيد 150 ريالا لكل حاج
weam.co/559808
الوئام - متابعات

ألزمت الإدارة العامة لشؤون حجاج الداخل بوزارة الحج والعمرة، جميع حملات الداخل، التي استحصلت 400 ريال من كل حاج قيمة التذكرة الواحدة للقطار بإعادة مبلغ 150 ريالا.

وذكرت مصادر، أن مؤسسات وشركات حجاج الداخل أعادت فرق قيمة تذاكر قطار المشاعر للحجاج المشمولين بخدمة القطار في موسم الحج الماضي (1439هـ)، بواقع 150 ريالاً عن كل حاج.

وبينت الإدارة أن تلك الحملات كانت حولت لمؤسسات وشركات الحج مبلغ 400 ريال عن كل تذكرة، بينما قامت الشركات والمؤسسات بشراء التذكرة بـ250 ريالاً فقط، أي بفارق 150 ريالاً لكل تذكرة.

وأضافت أن إدارة حجاج الداخل بالوزارة ألزمت الحملات بإعادة مبلغ 7.5 ريال أيضاً قيمة ما حصل من الحاج كضريبة مضافة، والتواصل مع الحجاج لإشعارهم بالمبالغ المستحقة لهم وتحويلها إليهم عبر حساباتهم البنكية، مع موافاة الإدارة بخطاب مرفق به ما يثبت إعادة تلك المبالغ لمستحقيها.

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