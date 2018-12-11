تسريب بيانات 50 مليون مستخدم جديد يدفع بإغلاق “جوجل بلس”

الوئام - متابعات

أعلنت شركة غوغل أنها بصدد إغلاق موقعها للتواصل الاجتماعي “جوجل بلس” قبل الموعد المقرر بـ 4 أشهر، أي في أبريل المقبل، وذلك في أعقاب تسريب جديد للبيانات الشخصية لأكثر من 52 مليون مستخدم.

وذكر موقع “wired“ المتخصص في التكنولوجيا، أن هذه الخطوة جاءت من شركة جوجل بسبب تسريب بيانات 52.2 مليون مستخدم على تطبيق “جوجل بلس”، وذلك للمرة الثانية في تاريخ هذه المنصة، خلال شهرين تقريبا، مشيرةً إلى أن البيانات شملت الاسم، والإيميل، والوظيفة، والنوع، والعمر، وتاريخ الميلاد، والحالة الاجتماعية.

والخلل هذه المرة تمثل بإمكانية الوصول إلى كل المعلومات الشخصية، واستمر 6 أيام قبل أن تتمكن الشركة من تصحيحه، لكنها شددت على أن الاختراق لم يشمل البيانات المالية ولا كلمة السر، وأوضحت أنه لم يتم استغلال هذه البيانات الشخصية المسربة بشكل أو آخر حتى الآن، وبالتالي لا يوجد أضرار جراء التسريبات الأخيرة.

وجاء قرار الشركة باستباق الموعد النهائي بحوالي 4 شهور، بعد تسريبات جديدة لأسماء وعناوين بريد إلكتروني ومعلومات أخرى تشير إلى أن جوجل غير قادرة على حماية البيانات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بها، الذي أنشأته لمنافسة “فيسبوك”، الذي يعاني بدوره من فضائح متلاحقة بعضها له علاقة بعمليات تسريب أو تسهيل تسريب البيانات من قبل الإدارة نفسها.

وأقنعت عملية التسريب الأخيرة، التي وقعت في نوفمبر الماضي وشملت 52.5 مليون حساب مستخدم للموقع، الشركة بإغلاق الموقع نهائيا في أبريل المقبل بحسب ما ورد على مدونة الموقع.

وكانت الشركة اعترفت، في أكتوبر الماضي، باختراق حسابات 500 ألف مستخدم، لكنها انتظرت 6 شهور للإفصاح عن هذا الاختراق.