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ضمن حملة "غذاؤكم أمانة"

“شرق الدمام” تضبط 150 كيلو جراما من الأسماك والمواد الغذائية الفاسدة

“شرق الدمام” تضبط 150 كيلو جراما من الأسماك والمواد الغذائية الفاسدة
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الوئام - متابعات

تواصل بلدية شرق الدمام، الجولات التفتيشية ضمن حملة “غذاؤكم أمانة” التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتعاون مع أمانات المملكة وتستهدف المحلات الغذائية والمنشآت المتعلقة بالصحة العامة.

أوضح رئيس بلدية شرق الدمام المهندس حاتم بن سعد الغامدي، أن الفرق التفتيشية صادرت ١٠٠ كيلو جرام من الأسماك الفاسدة و٥٠ كيلو جراماً من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، إضافة إلى ضبط عامل بدون شهادة صحية، وإغلاق الموقع على الفور وإتلاف الكميات المضبوطة واستدعاء المالك لتطبيق العقوبات والغرامات حسب الإنظمة والتعليمات.

وأكد أن البلدية تحرص على صحة وسلامة الأغذية واستمرار الحملات التفتيشية، للحفاظ على صحة المواطن والمقيم من المخاطر المتعلقة من عدم تطبيق الاشتراطات الصحية والمعايير المطلوبة، مفيداً أن المنشآت الصحية تخضع إلى برنامج رقابي مبرمج ضمن الخطط المجدولة، حيث يتم مطابقة مدى استيفاء المنشأة للمواصفات والاشتراطات الصحية وتحديد المخالفات.

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