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من شركة المبادئ الأربعة

«مطاعم الرومانسية» تفوز بجائزة سفير نهج الإدارة الرشيقة

«مطاعم الرومانسية» تفوز بجائزة سفير نهج الإدارة الرشيقة
weam.co/559824
الرياض- الوئام:

حققت مطاعم الرومانسية إنجازا باختيارها سفيرا لنهج الإدارة الرشيقة من شركة المبادئ الأربعة المشرفة على تطبيق هذه المنهجية في المنطقة.

ويأتي هذا التكريم نظير جهود “الرومانسية” في تطوير عملياتها الإنتاجية التي عادت بقيمة أفضل لمنتجاتها لصالح العملاء، إلى جانب الحد من الهدر في الغذاء ذلك الواجب الديني والوطني الذي لا يقل أهمية عن أي هدف آخر.

وقد استلم التكريم نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ يحيى المعلم في الحفل الذي أقيم في مدينة الرياض بتاريخ 9 ديسمبر2018م بفندق الفورسيزون حيث أوضح بأن هذه الجائزة هي ثمرة عمل فريق واعي ومثابر منذ خمس سنوات والذي ساهم في تطوير العمليات الإنتاجية وتقليص فترة إنتاج الوجبات إلى متوسط 5 دقائق.

يذكر بأن هذا المنهج قد بدأت شركة تويوتا في تطبيقه منذ 1988 في مصانعها بما يحقق لها سرعة الإنتاج والجودة العالية والسعر المنافس.

ويهدف هذا النظام في أساسة لتغيير ثقافة إدارة المنظمة والعمليات الإنتاجية، ذلك أنه يتمحور في قياس قيمة المنتج من وجهة نظر المستفيد منه للوصول إلى منهج تحسين مستمر لا يتوقف.

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