صلاح وميسي ورونالدو يتنافسون من جديد في تشكيلة 2018

الوئام - متابعات

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، مساء أمس، عن قائمة اللاعبين المرشحين لتشكيلة عام 2018 عن أدائهم في الموسم الماضي، في دوري أبطال أوروبا، ومحليا مع أنديتهم.

ونشر الـ”يويفا” القائمة التي ضمت 50 لاعبا، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، وفتح التصويت للجماهير في استفتاء من خلال موقعه الإلكتروني، بحيث يختار كل شخص فريقه الأفضل المكون من 11 لاعبا من وجهة نظره على مدار العام.

وتصدر نجم ليفربول المصري محمد صلاح، قائمة اللاعبين، بجانب كل من الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة، والبرتغالي كرستيانو رونالدو، نجم السيدة العجوز يوفنتوس.

وجاءت أسماء اللاعبين الخمسين في القائمة كالتالي، أولا في حراسة المرمى، أليسون بيكر من ليفربول، وهوجو لوريس من توتنهام، وكيلور نافاس من ريال مدريد، ويان أويلاك من أتليتيكو مدريد، وتير شتيجن من برشلونة.

أما في مركز المدافع، فتصدر فان دايك، لاعب ليفربول خط الدفاع، ومعه رافائيل فاران لاعب ريال مدريد، ثم سيرخيو راموس ومارسيلو ظهير أيسر الملكي، وجون ستونز بطل الدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي، ودييجو جودين لاعب أتلتيكو مدريد، وجورجيو كيلليني لاعب يوفنتوس.

وأيضا صامويل أومتيتي مدافع برشلونة، ولوكاس هيرنانديز لاعب أتلتيكو مدريد، وخوردي ألبا ظهير أيسر برشلونة، ثم كاليدو كوليبالي لاعب نابولي الإيطالي، خوسيه خيمينيز نجم أتلتيكو مدريد، مانولاس لاعب إي إس روما الإيطالي، وجوشوا كيميتش نجم بايرن ميونيخ و جيرارد بيكيه لاعب برشلونة.

أما عن لاعبي الوسط، فضمت القائمة لوكا مودريتش أفضل لاعب في العالم، ونجولو كانتي نجم تشلسي، وزميله بالفريق إيدين هازارد، وكيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي، وجيمس ملينر لاعب ليفربول وكاسيميرو وتوني كروس ثنائي ريال مدريد وإيفان راكيتيتش لاعب برشلونة وبول بوغبا نجم مانشستر يونايتد، ثم ديفيد سيلفا لاعب مانشستر سيتي، وميراليم بيانيتش لاعب يوفنتوس.

بالإضافة إلى ساؤول نيجيز لاعب أتلتيكو مدريد وإيسكو متوسط ميدان ريال مدريد وثوفين توفيان لاعب مارسيليا وديميتري باييه زميله بالفريق الفرنسي.

كما ضمت القائمة أسماء المهاجمين، كيليان مبابي نجم باريس سان جرمان، وكريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس، ومحمد صلاح لاعب ليفربول، وأنطوان جريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد، وهاري كين مهاجم توتنهام، ونيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جرمان.

وروبرت ليفاندوفيسكي مهاجم بايرن ميونخ، وساديو ماني لاعب ليفربول، وإدين دجيكو لاعب روما، وجاريث بيل جناح ريال مدريد، ولويس سواريز لاعب برشلونة، وباولو ديبالا لاعب يوفنتوس، ثم إيدنسون كافاني مهاجم باريس سان جرمان.