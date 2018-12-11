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داعيا لأخذ الحذر

مدني جازان: تقلبات جوية حتى الثامنة

مدني جازان: تقلبات جوية حتى الثامنة
weam.co/559840
واس - الوئام:

حذّرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المواطنين والمقيمين من التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة خلال الفترة الحالية بناءً على ما صدر من تنبيهات من هيئة الأرصاد وحماية البيئة عن استمرار هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، على منطقة جازان، مفيدةً أن هذه الحالة المطرية تستمر حتى الثامنة من مساء اليوم.

ودعت المديرية الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، وعدم عبور الأودية أثناء جريان السيول والسير فيها تجنباً لأي مكروه لا سمح الله، وأهمية الالتزام بتعليمات الدفاع المدني واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات حرصاً على سلامتهم.

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