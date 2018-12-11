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بحسب وزارة الداخلية

المغرب.. تفكيك خلية موالية لتنظيم داعش الإرهابي

المغرب.. تفكيك خلية موالية لتنظيم داعش الإرهابي
weam.co/559841
واس - الوئام:

أعلنت وزارة الداخلية المغربية اليوم تفكيك خلية موالية لتنظيم (داعش) ،مؤكدة تخطيط عناصر الخلية لتنفيذ عمليات “إرهابية” بالمملكة المغربية.
وقالت الداخلية في بيان صحفي أن الخلية تتكون من ثلاثة أفراد تتراوح أعمارهم بين 21 و31 عاما ينشطون بمدينة (القنيطرة) شمال العاصمة الرباط.

وأوضح البيان أن الخلية تنشط في أعمال دعائية لتنظيم داعش بالموازاة مع التحريض على ارتكاب أعمال “إرهابية” في البلاد تماشيا مع الأجندة التخريبية لهذا التنظيم.

وأشار إلى أن أحد الموقوفين حاول الالتحاق بصفوف تنظيم “داعش” سواء بالساحة السورية-العراقية أو بفصائله الناشطة بغرب إفريقيا، قبل أن يقرر القيام بعملية إرهابية نوعية بالمغرب بتنسيق مع باقي أفراد هذه الخلية.

وسيتم تقديم المشتبه فيهم إلى العدالة، فور انتهاء البحث الذي يجري معهم ، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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