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وآمال بوقف رفع أسعار الفائدة

الذهب يرتفع 0.2% في ظل تراجع الدولار

الذهب يرتفع 0.2% في ظل تراجع الدولار
weam.co/559844
الوئام - متابعات

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1247.26 دولار للأونصة، وكان المعدن الأصفر لامس أعلى مستوياته في نحو خمسة أشهر عند 1250.55 دولار في الجلسة السابقة، وصعد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.2% إلى 1252.1 دولار للأونصة.

وارتفعت أسعار الذهب، مدعومة بآمال بأن يوقف الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة في وقت أقرب من المتوقع، وفي ظل تراجع الدولار بعد صعوده في الجلسة السابقة.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، بعد صعوده في الجلسة السابقة مع تأجيل تصويت على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ويركز المستثمرون الآن على اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي يومي 18 و19 ديسمبر الجاري للاستدلال به على زيادات الفائدة في المستقبل.

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