وسط الاحتجاجات المشتعلة.. أول عروسين من “السترات الصفراء”

الوئام - متابعات

قرر رجل وحبيبته، ينتميان إلى حركة “السترات الصفراء”، أن يتزوجا خلال الاحتجاجات، وأمام جمع من المحتجين تجاوز عددهم 200 شخص، وقبيل الدعوة للحشد من جديد عقب خطاب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وفي تقرير بثه موقع “إر تي إل” الفرنسي قال إن احتجاجات أصحاب السترات الصفراء في بلدية تارب الفرنسية، السبت الماضي، شهدت زواج عشيقين أمام المحتجين، الذين فاق عددهم 200 شخص، والتقى الحبيبان لأول مرة قبل أربعة أسابيع فقط، قبل أن يقررا معا تتويج علاقتهما بدخول القفص الذهبي، غير آبهين بالاحتجاجات التي تشهدها بلادهما.

وذكر الموقع أن الشاب الملقب بـ”شوشون” طلب بطريقة رومانسية أمام الملأ الزواج من حبيبته “كوكو بيل أوي”، بطرحه السؤال الشهير “هل تقبلين الزواج بي؟”، فكان جوابها ومن دون تردد “نعم أقبل“.

وقوبلت الموافقة بتصفيقات حارة ممن حضروا هذا المشهد، متمنين لهم حياة سعيدة، وتداول رواد “تويتر” عددا من الصور التي توثق الاحتفالات التي رافقت طلب الزواج.

وانتشرت صور الحبيبين بشكل كبير على المواقع الفرنسية والصفحات الاجتماعية، باعتبارهما أول عروسين من “السترات الصفراء”.

وكانت فرنسا شهدت، السبت الماضي، تواصل الحركة الاحتجاجية التي عمت أرجاء البلاد، وعرفت باسم “السترات الصفراء” اعتراضا على ارتفاع أسعار الوقود والمحروقات وغلاء المعيشة.