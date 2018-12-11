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بمجال الإخراج والمونتاج الرقمي

إذاعة جدة تختتم الدورة التدريبية الثانية.. والثبيتي يهنئ المجتازين

إذاعة جدة تختتم الدورة التدريبية الثانية.. والثبيتي يهنئ المجتازين
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كتب: جدة – ناصر السلمي – الوئام
تصوير: ناصر عوض الله البنوي – الوئام

برعاية مدير عام إذاعة جدة؛ اختتمت الإذاعة الدورة التدريبية الثانية حول الأساليب الحديثة في الإخراج الاذاعي والإنتاج الرقمي، والتي استمرت 3 أسابيع، بهدف أداء منسوبيها لمواكبة المستجدات في مجال الإخراج الإذاعي.

وشمل برنامج التدريب التطبيق العملي للتعامل مع الأجهزة الحديثة، وأعده ونفذه كلا من مدير إدارة الإخراج محمد العسيري، ونائبه بندر عسيري، ومدير إدارة الدراما خالد المطري.

وعلق مشعل الثبيتي، مدير عام إذاعة جدة، قائلا إن “البرنامج يأتي لكسب المتدربين الخبرات العلمية والمهارات الإعلامية الحديثة بهذا المجال، والتعرف على أحدث الأجهزة والتقنيات التي تستخدم في إنتاج وإخراج وتنفيذ البرامج الإذاعية المسجلة والمباشرة، وفقا للمدارس الحديثة، والعناصر الأساسية لإعداد الرسالة الإعلامية بطريقة احترافية”.

وتمنى مدير عام الاذاعة أن يكون المتدربين استفادوا من البرنامج الذي سيعطي لهم نقله نوعية في حياتهم العملية، وهنأهم أيضا على اجتيازهم البرنامج بكل نجاح واقتدار.

من جهة أخرى، أعرب كل من الأستاذ سلطان الروقي، نائب مدير إدارة البرامج والإعداد، والأستاذ صلاح كلتكاوي مدير إدارة الإنتاج عن شكرهما الجزيل لمدير عام إذاعة جدة، مشعل الثبيتي على مثل هذه الدورات التدريبية التي من شأنها الإرتقاء بهذه البرامج حتى تواكب العمل الإذاعي والنهضة الكبيرة التي تشهدها الإذاعات السعودية بمختلف مسمياتها.

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