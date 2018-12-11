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ورفع مستوى التعليم

قياس يعلن ترتيب المدارس لشحذ همم التنافس

قياس يعلن ترتيب المدارس لشحذ همم التنافس
weam.co/559873
الرياض - الوئام:

أعلن المركز الوطني للقياس بهيئة تقويم التعليم والتدريب، عن ترتيب المدارس الثانوية بالمملكة، وذلك بناءً على نتائج الطلاب والطالبات في اختباري القدرات العامة والتحصيل الدراسي خلال الثلاث السنوات الماضية (1437هـ – 1438هـ – 1439هـ).

وأوضح مدير إدارة الاتصال والإعلام والعلاقات والمتحدث الرسمي لمركز “قياس” إبراهيم الرشيد أن ترتيب المدارس اعتمد على أداء الطلاب والطالبات في اختباري القدرات العامة والتحصيل الدراسي في جميع مدن ومحافظات المملكة، وفق متوسط الأداء خلال آخر ثلاث سنوات، من أجل ضمان استقرار الترتيب .

وأضاف أن المركز يهدف من إعلان الترتيب لشحذ همم المدارس إلى التنافس في تأهيل طلابها ورفع مستواهم في مجال التعليم عمومًا وفي مجال الأبعاد التي تركز عليها اختبارات المركز خصوصًا، ليحظى طلابها بفرص أكبر في النجاح في التعليم الجامعي​.

ويمكن التعرف على ترتيب المدارس بالدخول على موقع قياس الإلكتروني : www.qiyas.org

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