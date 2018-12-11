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بعد تحريض مستوطنين على قتله

فلسطين: التحريض على حياة الرئيس عباس تجاوز للخطوط الحمراء

فلسطين: التحريض على حياة الرئيس عباس تجاوز للخطوط الحمراء
weam.co/559880
واس - الوئام:

أكدت الرئاسة الفلسطينية أن التحريض على حياة رئيس دولة فلسطين محمود عباس تجاوز كافة الخطوط الحمراء ، محذرًا المحتل الإسرائيلي من المساس بحياته.

وشدد الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، في تصريح له اليوم، على أن هذا التحريض “مرفوض” ، محملًا حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذا التحريض.

وكان مستوطنو “يتسهار”، المقامة على أراضي المواطنين بمحافظة نابلس، شنوا حملة تحريض صباح اليوم (الثلاثاء)، لاغتيال الرئيس محمود عباس.

وقام المستوطنون بتعليق ملصقات تدعو لاغتيال “عباس”، باعتباره ممول العمليات التي تشن ضدهم في الضفة.

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