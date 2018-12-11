فلسطين: التحريض على حياة الرئيس عباس تجاوز للخطوط الحمراء

واس - الوئام:

أكدت الرئاسة الفلسطينية أن التحريض على حياة رئيس دولة فلسطين محمود عباس تجاوز كافة الخطوط الحمراء ، محذرًا المحتل الإسرائيلي من المساس بحياته.

وشدد الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، في تصريح له اليوم، على أن هذا التحريض “مرفوض” ، محملًا حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذا التحريض.

وكان مستوطنو “يتسهار”، المقامة على أراضي المواطنين بمحافظة نابلس، شنوا حملة تحريض صباح اليوم (الثلاثاء)، لاغتيال الرئيس محمود عباس.

وقام المستوطنون بتعليق ملصقات تدعو لاغتيال “عباس”، باعتباره ممول العمليات التي تشن ضدهم في الضفة.