الخارجية اليمنية: قدمنا قائمة تضم 8576 معتقلا في سجون الحوثي

متابعات - الوئام

أعلن وزير الخارجية اليمني خالد اليماني أعلن أن وفد الحكومة الشرعية قدم قائمة تضم 8 آلاف و 576 معتقلا يمنيا في سجون ميليشيا الحوثي.

وأضاف اليماني – في عدة تغريدات على حسابه عبر “تويتر”، وفقا لقناة (العربية) الإخبارية اليوم /الثلاثاء/،: “أننا قمنا اليوم بتقديم قائمة من 8 آلاف و 576 اسما، لفئات عمالية وناشطين سياسيين وشباب ومعلمين وطلاب وإعلاميين وأطفال وشخصيات قبلية ورجال أعمال وحقوقيين ونساء وأطباء، معتقلين تعسفيا ومخفين قسرا في معتقلات وسجون الحوثي، مشيرا إلى أن هذه القائمة مفتوحة بحسب الاتفاق لتشمل أي قوائم لاحقة.

وأشار إلى أنه “بإطلاق سراح المعتقلين ستعود الابتسامة إلى آلاف الأسر اليمنية وسيشكل ذلك نجاحا لجهد إنساني قاده المبعوث الأممي مارتن جريفث”، مؤكدا أنه من أجل هؤلاء تعمل الحكومة حتى لا تستغل معاناتهم الإنسانية من قبل الانقلابيين لتحقيق أهداف سياسية، داعيا إلى احترام الضمانات الأممية بعدم إعادة اعتقال أي منهم.

وكان وفدا الحكومة الشرعية اليمنية والانقلابيين الحوثيين قد تبادلا كشوف الأسرى والمعتقلين، وذلك في إطار المفاوضات اليمنية التي تستضيفها السويد، وقدم الانقلابيون كشوف بسبعة آلاف اسم.

ويقضي الاتفاق أن يتم الإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين من الطرفين خلال 45 يوما من تبادل الكشوف بأسمائهم.