فلكية جدة: ذروة «التوأميات 2018» الخميس

جدة- الوئام:

أفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبو زاهرة، أن سماء السعودية والمنطقة العربية تشهد وصول شهب التوأميات لذروة تساقطها هذه السنه من منتصف ليل الخميس 13 ديسمبر 2018 وخلال الساعات قبل شروق شمس الجمعة.

ففي هذا الوقت من السنه تعبر الكرة الأرضية أثناء دورانها حول الشمس من خلال الحطام المتناثر على طول مدار الجسم الفضائي “فيثيون 3200″، ذلك الحطام الذي لا يزيد حجمه على حبيبات الرمل يصطدم بأعلى الغلاف الجوي لكوكبنا بسرعة 130.000 كيلومتر بالساعة وتتبخر في صورة شهب متعددة الألوان.

شهب التوأميات، تنشط سنويا في الفترة من 7 إلى 17 ديسمبر حيث تنتج ما يصل إلى 120 شهب ملونة في الساعة الواحدة عند ذروتها ، ولكن من الصعب تحديد العدد الحقيقي المشاهد للشهب، فقد يكون عددها أعلى من المعدل أو أقل، وقد تخالف التوقعات، لذلك هذا متروك للرصد الميداني.

وبالتزامن مع ذروة التوأميات، سيكون القمر في طور التربيع الأول وسيغرب بعد فترة وجيزة بعد منتصف الليل ما سيترك السماء مظلمة للرصد خلال ساعات الفجر.

ولمراقبة تساقط التوأميات يجب أن يكون الرصد من موقع مظلم بعيد عن أضواء المدن “وليس من البيت”، وذلك بالنظر نحو الأفق الشرقي بدون الحاجة لاستخدام تلسكوب أو منظار ، حيث ستنطلق الشهب من أمام مجموعة نجوم التوأمان وتنتظم مع النجم البراق “راس التوأم المقدم” ولكن يمكن أن تظهر الشهب من أي مكان في السماء.

يذكر أن شهب التوأميات يمكن أن تنتج شهب ساطعة جدا تسمى “الكرات النارية”، وهي اكبر من الشهاب العادي وليس لها تأثير على الأرض.