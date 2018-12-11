اتحاد الكرة يبدأ قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2018-2019

الوئام - متابعات

أطلق الاتحاد السعودي لكرة القدم، منذ قليل، مراسم قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين “قرعة أغلى الكؤوس”، التي تعد القرعة الأكبر في تاريخ البطولة، إذ سيتم سحب أسماء 64 فريق.

وأعلن الاتحاد جوائز المسابقة، إذ يمنح البطل 10,000,000 ريال سعودي، في حين يفوز الوصيف بـ 5,000,000 ريال سعودي.

من جانبه، قال قصي الفواز، رئيس مجلس الإدارة، إنها “فرصة ثمينة أن تواكب قرعة أغلى الكؤوس دخول كأس آسيا2019 مرحلة العد التنازلي لمشاركة منتخبنا الوطني، حيث يشرفنا في هذا الحفل صانعو الإنجاز الأول نجوم آسيا 84 لنستلهم من وجودهم روح العزيمة والإصرار للظهور بالصورة التي نأملها جميعا”.