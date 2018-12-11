تأجيل مشروع مصفاة “أرامكو” السعودية و”أدنوك” في الهند لمدة عامين

الوئام - وكالات

قال بي. آشوك الرئيس التنفيذي لراتناجيري للتكرير والبتروكيماويات، إن الهند أجلت تشغيل مصفاة عملاقة يشيدها التحالف بين شركات مملوكة للحكومة الهندية وأرامكو السعودية وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، لمدة عامين، إلى 2025.

وأضاف أن المشروع سيكتمل في 2024، والتشغيل سيكون في 2025، موضحا أن جدول التشغيل الجديد تم وضعه، حيث تتوافر لدى الشركة الآن “معلومات تفصيلية عن التصميم، وقدرة الناس على البناء، وما إلى ذلك“.

وستمتد المصفاة، التي تتكلف 50 مليار دولار، ومشروع البتروكيماويات المرتبط بها على ما يزيد عن 15 ألف فدان، بحسب الموقع الإلكتروني لراتناجيري.

وقال ديفيندرا فادنافيس، رئيس وزراء ولاية مهاراشترا، الشهر الماضي، إنه تم تعليق شراء الأرض المخصصة للمشروع، بعد معارضة قوية من المزارعين.

وغالبا ما يكون شراء الأراضي مسألة مثيرة للخلاف في المناطق القروية بالهند، حيث يعتمد غالبية السكان على الزراعة في معيشتهم.

ويُنظر إلى المصفاة، التي كان من المتوقع أن تتكلف أصلا 44 مليار دولار، كتغيير في قواعد اللعبة، حيث توفر للهند إمدادات مستقرة من الوقود، وتلبي حاجة السعودية وأدنوك في ضمان مشتر منتظم لنفطهما.

لكن آلاف المزارعين يرفضون بيع الأرض، خشية أن تتضرر المنطقة المعروفة بمانجو الفانصو ومزارع الكاجو، ومجتمعات صغيرة تتباهى بصيد كميات وفيرة من الأطعمة البحرية.

وقال آشوك إن المشروع سيمتلك تكنولوجيا متطورة لإنتاج درجات عالية الجودة من الوقود و18 مليون طن سنويا من البتروكيماويات.

وتملك شركات هندية تديرها الدولة، وهي مؤسسة النفط الهندية و”بهارات بتروليوم” و”هندوستان بتروليوم”، حصة قدرها 50 في المئة في راتناجيري، بينما تملك أرامكو السعودية وأدنوك الحصة المتبقية.

وكان من المقرر تشغيل المصفاة المزمعة، التي تبلغ طاقتها 1.2 مليون برميل يوميا وتقع على الساحل في ولاية مهاراشترا في غرب البلاد، في 2023 وفقا للموقع الإلكتروني لراتناجيري للتكرير والبتروكيماويات، وهي المشروع المشترك الذي ينفذ المشروع.