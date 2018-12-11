طالب يوشح مدير تعليم الطائف وشاح لا للفساد (صور)

الطائف -الوئام -عبدالله العازمي:

وشح طالب من طلاب الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، وشاح لا للفساد “نزاهة” مدير تعليم الطائف، خلال تدشين المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف، فعاليات الأسبوع العالمي للفساد إيمانًا من الطالب بأن الفساد أكبر معطل للتنمية.

وأكد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف، طلال بن مبارك اللهيبي، أن الشفافية ومحاربة الفساد منهج رئيسي للعمل على تعزيز مبادئ المحاسبة والمساءلة في القطاعين العام والخاص، وعلى عدم التهاون أو التسامح مطلقًا مع الفساد بكل مستوياته وفق رؤية 2030.

وقال إنه حينما نحتفي باليوم العالمي لمكافحة الفساد، فليس يومًا لإلقاء الكلمات والشعارات، بل لزرع ثقافة مكافحة الفساد وإلى ممارسة عملية تنعكس على مجتمعنا بأكمله، لأن الفساد هدر لطاقات الدول واقتصادها، مضيفًا أن كل ما يضر بالبلاد، وكل ما يؤخر تقدمها وكل معول هدم يصنف فسادًا.. ليس فقط بالمال.

وأوضح خلال تدشينه صباح اليوم فعاليات اليوم العالمي لمكافحة الفساد، والذي تنظمه إدارة النشاط الطلابي للبنين والبنات بحضور المساعد للشؤون التعليمية فهاد الذويبي، ومدير إدارة النشاط الطلابي سامي العصيمي، أن‏ هذه الدولة قامت على كتاب الله وسنة نبيه، وكل التشريعات والأنظمة التي سنتها البلاد المباركة تشجع على مكافحة الفساد ووقف هدر المال العام والمحافظة على المكتسبات.

وكان “اللهيبي” والحضور استمعوا إلى حوار بين طالبين من مدارس شباب الفهد الأهلية عن الفساد وضرره على التنمية.

يذكر أن جميع مدارس البنين والبنات والروضات وأندية مدارس الحي للبنين والبنات، انطلقت فيها برامج وفعاليات اليوم العالمي لمكافحة الفساد، منذ الأحد الماضي.

وكانت وزارة التعليم، ممثلة في إداراتها التعليمية في المناطق والمحافظات، دأبت على الاحتفاء والمشاركة في اليوم العالمي لمكافحة الفساد من كل عام، انطلاقا من أهمية التوعية بالأخطار المجتمعية الجسيمة للفساد باعتباره أحد معطلات التنمية في المملكة.

من جانبه، دشن المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف، طلال بن مبارك اللهيبي، فعاليات الاحتفال بذكرى البيعة الرابعة “بيعة وولاء” تحت شعار “لك يا سلمان” والتي تنظمها إدارة النشاط الطلابي “بنين وبنات” بحضور المساعد للشؤون التعليمية فهاد الذويبي، ومدير إدارة النشاط الطلابي سامي العصيمي، ومشرفي النشاط الطلابي، وعدد من طلاب المدارس.

وقال اللهيبي: «إننا نحتفي هذه الأيام بالذكرى الرابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – أيّده الله-، مقاليد الحكم في البلاد، حيث تحلّ علينا هذه المناسبة الغالية ونحن نعيش في واحة من الأمن والأمان ورغد من العيش، بقيادة حكيمة، ورؤية طموحة سعيًا لغدٍ مشرق بفضل المولى عز وجل، ثم بفضل التلاحم والترابط بين الشعب السعودي الأصيل وقيادته الرشيدة. مثمنا جهود إدارتي النشاط الطلابي “بنين وبنات” على الاعداد والمتابعة للفعاليات وجهودهم المبذولة في ذلك.

واستمع “اللهيبي” بعدها الى عدد من الطلاب مدارس شباب الفهد الأهلية، قدموا عبارات وطنية تجسد التراحم والتلاحم بين الشعب والقيادة وتجدد العهد والولاء.

يشار إلى أن فعاليات الاحتفاء بذكرى البيعة الرابعة لخادم الحرمين الشريفين لتوليه مقاليد الحكم، انطلقت فعالياتها بمدارس البنين والبنات وأندية مدارس الحي والروضات ومدارس تعليم الكبار وتستمر حتى بعد غد الخميس.