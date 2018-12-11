منسق حملة تغيير إيران: أيام نظام الملالي معدودة

قال منسق حملة “من أجل تغيير إيران”، ستروان ستيفنسون، إن نظام الملالي يستهدف تدمير الدول، متوقعًا أن لا يدوم في ظل العقوبات الأميركية الحالية.

وكشف أن التظاهرات في إيران تزداد يوما بعد يوم، قائلا: “هذا النظام لن ينجو، والاقتصاد الإيراني في وضع السقوط، وأيام الملالي معدودة”.

وأضاف أن المرشح المدعوم إيرانيا لمنصب وزارة الداخلية العراقية، فالح الفياض، اشترك في المجزرة التي ارتكبت بحق جماعة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة، مشيرا إلى أن نظام الملالي لم يساعد في بناء دول المنطقة بل شارك في هدمها.

وأضاف ستيفنسون، الذي يترأس أيضا الجمعية الأوروبية لحرية العراق، أن الفياض هو الذي أمر ونسّق المجزرة بحق عناصر “مجاهدي خلق”، الذين كانوا في معسكر “أشرف” بمحافظة ديالى شمال بغداد، قبل سنوات، وفق ما ذكر في تصريح أورده موقع المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، الاثنين.

واعتبر السياسي الأوروبي، الذي يترأس لجنة العلاقات مع العراق في الاتحاد الأوروبي سابقا، أن “الفياض رجل مرتبط بجرائم ضد الإنسانية”، وفقا لسكاي نيوز.

وفيما يتعلق بالعقوبات الأميركية على إيران، قال ستيفنسون : “السبب وراء العقوبات التي أقرها الرئيس الأميركي ترامب على إيران جاءت لوقف تدخلها العنيف ومساندتها لبشار الأسد وحربه الأهلية في سوريا ودعمها للحوثيين في اليمن ولحزب الله في لبنان وللميليشيات الطائفية في العراق”.