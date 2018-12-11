مدينة الملك سعود الطبية تعلن عن وظائف شاغرة بمجال التمريض

أعلنت مدينة الملك سعود الطبية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف شاغرة بمجال التمريض لحملة البكالوريوس، للعمل بمدينة الرياض.
المسمى الوظيفي:
– أخصائي تمريض (Nursing Specialist).
الشروط:
1 – أن يكون المتقدم سعودي الجنسية
2 – درجة البكالوريوس في التمريض
3 – التسجيل في مهنة التمريض ورخصة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية
4 – شهادات BCLS، ACLS، ATLS وPALS.
موعد التقديم:
– التقديم متاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 2018/12/11م وينتهي بتاريخ 2018/12/21م.
طريقة التقديم:
من خلال الرابط التالي: https://careers.ksmc.med.sa/ar/saudi-arabia/jobs/nursing-specialist-3625325/