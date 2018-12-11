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تعرف على موعد وطريقة التقديم

مدينة الملك سعود الطبية تعلن عن وظائف شاغرة بمجال التمريض

مدينة الملك سعود الطبية تعلن عن وظائف شاغرة بمجال التمريض
weam.co/559915
الوئام - متابعات

 

أعلنت مدينة الملك سعود الطبية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف شاغرة بمجال التمريض لحملة البكالوريوس، للعمل بمدينة الرياض.

المسمى الوظيفي:
أخصائي تمريض (Nursing Specialist).

الشروط:     
1 – أن يكون المتقدم سعودي الجنسية
2 – درجة البكالوريوس في التمريض
3 – التسجيل في مهنة التمريض ورخصة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية
4 – شهادات BCLS، ACLS، ATLS وPALS.

موعد التقديم:
التقديم متاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 2018/12/11م وينتهي بتاريخ 2018/12/21م.

طريقة التقديم:

من خلال الرابط التالي: https://careers.ksmc.med.sa/ar/saudi-arabia/jobs/nursing-specialist-3625325/

 

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