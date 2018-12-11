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ونمو إنتاج الخام الأمريكي

“معلومات الطاقة” ترفع توقعاتها للطلب العالمي على النفط في 2019

“معلومات الطاقة” ترفع توقعاتها للطلب العالمي على النفط في 2019
weam.co/559953
الوئام - وكالات

رفعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم، توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2019، بمقدار 80 ألف برميل يوميا، إلى 1.52 مليون برميل يوميا.

وزادت الإدارة في تقريرها الشهري تقديراتها لنمو الطلب على النفط في عام 2018 بمقدار 20 ألف برميل يوميا إلى 1.54 مليون برميل يوميا.

وفي السياق ذاته، قالت إدارة معلومات الطاقة إن إنتاج الولايات المتحدة من الخام من المتوقع أن يبلغ في المتوسط 12.06 مليون برميل يوميا في عام 2019، بارتفاع قدره 1.18 مليون برميل يوميا عن العام السابق.

ويمثل هذا تعديلا صعوديا طفيفا عن التوقعات السابقة لنمو قدره 1.16 مليون برميل يوميا.

ومن المتوقع أن يرتفع الإنتاج هذا العام بمقدار 1.53 مليون برميل يوميا إلى 10.88 مليون برميل يوميا، انخفاضا من توقعات سابقة بارتفاع قدره 1.55 مليون برميل يوميا.

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