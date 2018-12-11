تحقيق دولي: أدلة موثقة بالفيديو لعمليات خطف “بأمر أردوغان”

متابعات - الوئام

أجرت 9 وسائل إعلام دولية، تحقيقا صحفيا مشتركا كشف عمليات الخطف والاختفاء القسري، الممارس من الحكومة التركية في حق مدنيين، ووثق تلك العمليات بشهادات ومقاطع فيديو.

وبعد الانقلاب الفاشل في تركيا عام 2016، شنت حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حملة اعتقالات وصفتها منظمات حقوقية ودولية بالوحشية أسفرت عن اعتقال 160 ألف شخص، منهم مدرسين وقضاة وصحفيين وجال شرطة، إضافة إلى طرد 150 ألف شخص من مناصبهم، حسب ما ذكرت الأمم المتحدة.

وكشف التحقيق الدولي قصة “تولغا” (الذي وافق على الحديث دون الكشف عن اسمه الحقيقي)، الذي روى خطفه في منتصف النهار من قبل مجهولين، في عام 2017، في تركيا.

ويقول التحقيق إن مقطع فيديو لكاميرا مراقبة سجل عملية خطف تولغا، حيث أظهر الفيديو توقف سيارة سوداء اللون بالقرب منه، ثم خرج منها رجلان يرتديان ملابس مدنية، وأمسكا به واقتاداه إلى داخل السيارة التي انطلقت مسرعة.

حسب ما ذكر موقع صحيفة “هآرتس”، التي شاركت في التحقيق، قال تولغا، إنه تعرض لضرب مبرح من قبل خاطفيه، في كل مكان بجسده، وتمت تغطية رأسه وتكبيل قدميه، وأضاف: “استوعبت بسرعة أنه لا فائدة من محاولة الدفاع عن نفسي. كان يتوجب علي أن أبقى هادئا وأن أتصرف بطريقة محسوبة”،

وأكمل تولغا قصته قائلا إنه تم اقتياده إلى منشأة غير معروفة، استُخدمت كسجن، وقال: “كانت مساحة الزنزانة لا تتعدى مترين x متر ونصف، وكانت هناك قطع ملابس تغطي الأرض والجدران، لتمنع المعتقلين من محاولة الانتحار بضرب رؤوسهم بالجدران أو الأرضية”.

في البداية، تعرض تولغا لتحقيقات مكثفة تخللتها عمليات تعذيب، حيث تم ضربه وصعقه كهربائيا، وتهديده بالاغتصاب، وبالقيام بالمثل لعائلته. كما كانت غرف التحقيقات مجهزة بوسائل وأجهزة للتعذيب، مثل وجود حلقات معدنية على الأرض والسقف، لتثبيت اليدين والقدمين فيها.

وكانت كل عمليات التحقيق تتعلق بانضمام تولغا لجماعة رجل الدين فتح الله غولن، المقيم في الولايات المتحدة، والذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة. وقد كان تولغا يعمل في مؤسسة تابعة لجماعة غولن.

وحاول “المحققون” دفع تولغا للوشاية بزملائه وأصدقائه، إذ أروه صورا لهم وطالبوه بتقديم معلومات عنهم، وتقديم شهادة في المحكمة دون الكشف عن هويته.

وأكد تولغا أن مختطفيه عرضوا عليه فرصة تقديم شهادة في المحكمة من وراء ستار للحفاظ على سرية هويته، ومنحه هوية جديدة ونقودا، وتوجيه أمر للمحكمة بإسقاط عن كل التهم الموجهة.

ومع اقتراب نهاية احتجازه، ادعى تولغا أنه سيتعاون مع مختطفيه وسيقدم المعلومات اللازمة، مما أدى إلى تخفيف عمليات التعذيب. وفي يوم ما وبشكل مفاجئ، بعد أشهر من احتجازه ومنعه من التواصل مع أسرته أو أي شخص، تم أخذه بسيارة إلى وسط العاصمة أنقرة وإطلاق سراحه.

وبعدها، نجح تولغا في الهرب إلى دولة في غرب أوروبا، وحصل على صفة لاجئ للحفاظ على حياته.

يذكر أنه طوال فترة احتجازه، حاولت عائلة تولغا الوصول إلى مكانه، وقد أطلقت العديد من النداءات عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، إلا أن الحكومة التركية لم تقدم أية إجابات.

وسبق لمسؤولين أتراك، بينهم أردوغان، أن أكدوا أن تركيا “لا تمارس أي عمليات تعذيب بحق السجناء”، فيما نددت مؤسسات دولية معنية بحقوق الإنسان بهذه العمليات مؤكدة وجودها بالفعل داخل السجون التركية، بالإضافة إلى عمليات الاختفاء القسري التي يتعرض لها المدنيون.

وفقا للتحقيق الصحفي الدولي فإن حالة تولغا لم تكن الوحيدة، إذ قال علي (وهو أيضا اسم مستعار)، إنه تعرض للخطف في وضح النهار في مدينة غربي تركيا، وتم اقتياده إلى منشأة غير معروفة حيث تعرض للتحقيق والتعذيب.

وقال: “خلال التحقيقات فوجئت بأنهم يتهمونني بالإرهاب، ويعلمون معلومات مفصلة عن أسرتي وأطفالي، كما أنهم عرضوني لعمليات تعذيب، إذ أُرغموني على الوقوف لساعات، وهناك غطاء على رأسي، وعندما كنت أنهار كانوا يرغمونني على الوقوف مجددا”.

يشار إلى أن علي تمكن أيضا من الهرب إلى دولة في غرب أوروبا والحصول على صفة لاجئ.

أما المدعو أوندير أسان، الذي عمل كمدرس، فقد تم اختطافه في أبريل عام 2017، وأمضى 42 يوما في مكان غير معلوم، قبل أن يتم إطلاق سراحه وأمره بتسليم نفسه إلى مركز للشرطة، حسب ما ذكر موقع “مركز ستوكهولم للحريات”.