الزعيم يغادر الرياض دون الشلهوب والشهراني

الرياض - الوئام - سيف الرخيص:

تقرر أن يغادر لاعبو فريق الهلال، بعد نهاية تدريبات اليوم، إلى المدينة المنورة عبر طائرة خاصة.

وأدى لاعبو الفريق العاصمي الأول لكرة القدم مرانهم الرئيس، استعدادا لهذه المواجهة المؤجلة، ركز خلاله المدير الفني جيسوس على تدريبات بناء الهجمة وإنهائها بشكل سليم، قبل أن يفرض مناورة على جزء من مساحة الملعب.

وشارك الحارس محمد الواكد في تدريبات الفريق الجماعية، بعد أن أنهى برنامجه التأهيلي، بينما تعرض محمد الشلهوب، قائد الفريق الهلالي، لشد في عضلة الساق الخلفية، وتعرض ياسر الشهراني لإصابة بالعضلة الأمامية أجبرتهم على الابتعاد عن التدريب الرئيس الذي يسبق المواجهة المؤجلة من الجولة الحادية عشرة، أمام أحد، والتي ستقام غداً في المدينةالمنورة

ويذكر أن الزعيم الهلالي متصدر الدوري دون هذي المباراة المؤجله له بفارق 3 نقاط عن الوصيف نادي النصر.