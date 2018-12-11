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وزير الخارجية المصري يشارك في الاجتماع الوزاري للدول العربية بالرياض

وزير الخارجية المصري يشارك في الاجتماع الوزاري للدول العربية بالرياض
weam.co/559965

غادر مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم، السفير سامح شكري، وزير الخارجية المصري، متوجها إلى العاصمة الرياض، للمشاركة في الاجتماع الوزاري للدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر، حيث يبحث الاجتماع سبل تفعيل التعاون المشترك بين الدول المطلة على البحر الأحمر في جميع المجالات.

وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، بأن الاجتماع يأتي في إطار سلسلة الاجتماعات التي تعقدها الدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر لدراسة سبل تفعيل التعاون والتنسيق المشترك بين الدول المشاطئة لهذا الشريان المائي الهام، والذي يعد أحد أهم شرايين التجارة العالمية بين الشرق والغرب، فضلا عن كونه قناة للتواصل الحضاري بين الدول المطلة عليه.

وأكد حافظ أن مشاركة مصر تأتي في إطار الاهتمام المصري بالتعاون بين الدول المشاطئة للبحر الأحمر، وهو ما برز من خلال استضافة القاهرة للاجتماع الأول للدول المشاطئة على مستوى كبار المسئولين بالقاهرة خلال يومي 11 و12 ديسمبر 2017، وتم خلاله الاتفاق على المبادئ الأساسية للتعاون بين الدول المشاطئة للبحر الأحمر، والذي يعد الخطوة الأولى على سبيل وضع أسس التعاون المشترك بين الدول المشاطئة للبحر الأحمر في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.

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