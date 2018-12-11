نتنياهو يحذر مليشيا حزب الله من “رد لا يمكنه تخيله”

الوئام - متابعات

وجه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تحذيرا إلى مليشيا “حزب الله” اليوم، من أن يتعرض لـ”رد لا يمكنه أن يتخيله” إذا شن هجوما على الاحتلال، بعد الإعلان عن اكتشاف نفق جديد يربط بين الأراضي المحتلة ولبنان.

وأدلى نتنياهو بتصريحه خلال زيارة إلى الحدود الشمالية برفقة رئيس أركان الجيش، وفقا لبيان صادر عن مكتبه.

وقال نتنياهو: “سنستمر في هذه العملية طالما بقي تهديد أنفاق حزب الله ماثلا“، وأضاف: “إذا ارتكب حزب الله الخطأ الفادح بمهاجمتنا أو معارضة ما نفعله الآن، فسيتلقى ردا لا يمكنه أن يتخيله”.

وأعلن جيش الاحتلال، في وقت سابق اليوم، اكتشاف نفق جديد لـ”حزب الله”، هو الثالث منذ عملية أطلقتها الأسبوع الماضي على طول الحدود، ولم يحدد مكان النفق على الحدود مع لبنان.

وبدأت قوات الاحتلال في الخامس من ديسمبر الجاري، عملية لتدمير أنفاق قالت إنها لـ”حزب الله”، رصدتها على الجانب الإسرائيلي من الحدود الشمالية مع لبنان.

ويركز نتنياهو على هذه الأنفاق، وقد رافق، الخميس الماضي، دبلوماسيين أجانب في “إسرائيل” إلى الحدود اللبنانية لمشاهدة الأنفاق، داعياً دولهم إلى معاقبة “حزب الله”.

وتتزامن حملة نتنياهو، على الأنفاق، مع اتهامات يواجهها من قبل الشرطة بالفساد وتقاضي الرشوة، مع زوجته وابنه الأكبر، وكذلك هجوم حاد من داخل أعضاء حكومته عليه.