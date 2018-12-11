التعليقات: 0

من حملة البكالوريوس والماجستير

وظائف إدارية شاغرة في البنك الإسلامي للتنمية للسعوديين والمقيمين

وظائف إدارية شاغرة في البنك الإسلامي للتنمية للسعوديين والمقيمين
weam.co/559970
الوئام - متابعات

أعلن البنك الإسلامي للتنمية، عن توفر وظائف إدارية شاغرة، لحملة درجة البكالوريوس والماجستير، من السعوديين والمقيمين، في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بمقر البنك الرئيس في محافظة جدة.

وأوضح البنك، من خلال موقعه الإلكتروني، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

  • مساعد أول- التدقيق الداخلي: درجة البكالوريوس في تخصصات: (التجارة، وإدارة الأعمال)، أو المجالات ذات الصلة.
  • أخصائي- تقييم العمليات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، الاقتصاد، المالية، الإحصاء، التنمية الدولية، العلوم الاجتماعية)، أو أي مجال ذي الصلة، ويفضل درجة الماجستير.

وأوضح البنك، أن التقديم متاح عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، حتى تاريخ 8 يناير 2019م، مشيرًا إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: http://www.isdbcareers.com/careers/isdb/VacancySearch.aspx

 

روابط ذات صلة

وظائف إدارية في الهيئة السعودية للمقاولين

وظائف إدارية في الهيئة السعودية للمقاولين

وظائف في البنك الإسلامي للتنمية

وظائف في البنك الإسلامي للتنمية

وظائف للسعوديات في البنك الإسلامي للتنمية

وظائف للسعوديات في البنك الإسلامي للتنمية

تفاصيل الوظائف الشاغرة بهيئة الصادرات السعودية

تفاصيل الوظائف الشاغرة بهيئة الصادرات السعودية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>