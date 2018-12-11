الصليب الأحمر: عملية تبادل الأسرى باليمن ستستغرق أسابيع

متابعات - الوئام

وقال يوهانس براور رئيس بعثة الصليب الأحمر في اليمن إن عملية تبادل الأسرى في اليمن سوف تستغرق عدة أسابيع وربما تشمل ترحيل مواطني دولة ثالثة تم أسرهم خلال الحرب المستمرة منذ نحو أربع سنوات.

وأضاف براور، في تصريح صحفي بجنيف الثلاثاء “نعلم بأنه جرى تبادل القائمتين.. لكن سيستغرق الأمر بالتأكيد عدة أسابيع”.

وأجرت الحكومة اليمنية الشرعية وميليشيا الحوثي الإرهابية، تبادل قائمتين بأسماء نحو 15 ألف أسير ليشملهم اتفاق لتبادل الأسرى على سبيل بناء الثقة في بداية محادثات سلام ترعاها الأمم المتحدة في السويد.

ومن المقرر أنه سيتم تبادل الأسرى تحت إشراف الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

كان الصليب الأحمر قد قال الأسبوع الماضي إن عملية التبادل ربما تشمل ما يتراوح بين 5000 و8000 معتقل.

وأضاف براور “ستكون هذه هي الخطوة التالية في المناقشات بعد تبادل القوائم لنرى مدى استعداد الأطراف المختلفة لتعاملنا مع هذا، وكيف توقعون عملية ترحيل مواطنين إلى دول ثالثة”.

وذكر براور أن الصليب الأحمر رصد “زيادة حادة في سوء التغذية خلال الشهور الماضية” باليمن وأن الطبقة المتوسطة “اختفت” في بلد لم يتلق فيه نحو 1.2 مليون شخص رواتبهم منذ شهور.