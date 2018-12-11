التعليقات: 0

مقترح أممي بشأن الحديدة

مقترح أممي بشأن الحديدة
weam.co/559981
متابعات - الوئام

وضعت الأمم المتحدة، خلال محادثات أولية بين وفد الحكومة اليمنية الشرعية وميليشيات الحوثي الإرهابية، الثلاثاء، مقترحا بانسحاب قواتهما من مدينة الحديدة الساحلية، ووضعها تحت سيطرة كيان مؤقت.

وأكد وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني، الاثنين، أن بلاده لن تقبل بمهمة حفظ سلام للأمم المتحدة في الحديدة، إلا إذا كانت المدينة تحت سيطرة الشرعية.

فيما أفادت مصادر مقربة من المشاورات اليمنية في السويد، مساء الثلاثاء، لقناة العربية، بأن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، سيصل الأربعاء إلى ستوكهولم لتعزيز جهود المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفثس، والدفع بأطراف النزاع للخروج باتفاقات نهائية بشان القضايا المطروحة.

وكان غريفثس أكد في مؤتمر صحافي مساء الاثنين، أن الحديدة هي عقدة العقد، مشيراً إلى أن الاتفاق حول هذا الملف سيعني حل جزء كبير من المشكلة.

روابط ذات صلة

الصليب الأحمر: عملية تبادل الأسرى باليمن ستستغرق أسابيع

الصليب الأحمر: عملية تبادل الأسرى باليمن ستستغرق أسابيع

الجيش اليمني: ميليشيا الحوثي تستغل مشاورات السويد وتنقل معدات ثقيلة إلى الحديدة

الجيش اليمني: ميليشيا الحوثي تستغل مشاورات السويد وتنقل معدات ثقيلة إلى الحديدة

الأمم المتحدة تقترح تشكيل لجنة مشتركة أو كيان مستقل لإدارة الحديدة مؤقتا

الأمم المتحدة تقترح تشكيل لجنة مشتركة أو كيان مستقل لإدارة الحديدة مؤقتا

وفد الشرعية اليمنية يستبعد التوصل لاتفاق وقف النار خلال مشاورات السويد

وفد الشرعية اليمنية يستبعد التوصل لاتفاق وقف النار خلال مشاورات السويد

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>