الذهب مستمر قرب أعلى مستوى في 5 أشهر

الوئام - متابعات

تماسك الذهب بالقرب من أعلى مستوى في خمسة أشهر، مع تلقيه دعما من توقعات بزيادات أقل في أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأمريكي) العام المقبل.

ولم يسجل الذهب تغيرا يذكر في المعاملات الفورية عند 1243.34 دولار للأقية، وكان المعدن الأصفر لامس أعلى مستوياته منذ 11 يوليو عند 1250.55 دولار في الجلسة السابقة.

وصعد الذهب في تسوية العقود الأمريكية الآجلة 2.20 دولار، أو ما يعادل 0.18%، إلى 1247.20 دولار للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض الفضة 0.3% في التعاملات الفورية إلى 14.49 دولار للأونصة، وكان لامس أعلى مستوى منذ السابع من نوفمبر عند 14.72 دولار للأوقية في وقت سابق.

وقفز البلاديوم 2% إلى 1241.40 دولار للأوقية، بينما انخفض البلاتين 0.7% إلى 779.74 دولارا للأوقية.

وكانت الأسعار نزلت لأدنى مستوياتها منذ العاشر من سبتمبر عند 773.50 دولار للأوقية، في الجلسة السابقة.