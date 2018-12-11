فرنسا.. منفذ حادث ستراسبورج كان مشتبها في علاقته بأنشطة إرهابية

متابعات - الوئام

أفاد مراسل قناة العربية نقالا عن مصادر أمنية بأن مطلع النار في سوق لعيد الميلاد بمدينة ستراسبورج بفرنسا كان مشتبها بعلاقته بأنشطة إرهابية.

وقتل شخصين وأصيب 10 على الأقل، مساء اليوم، في تبادل لإطلاق النار بالقرب من سوق لعيد الميلاد في ستراسبورغ بفرنسا.

وأكدت الشرطة أن المسلح هرب بعد إطلاق النار مباشرة، مشيرة إلى أن دوافعه لا تزال غير معروفة، وقررت الشرطة إغلاق تام لمداخل البرلمان الأوروبي.

ويتابع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الوضع في ستراسبورج وأرسل وزير الداخلية إلى المدينة، وقرر تشكيل فريق لمتابعة الحادث يضم وزيري الداخلية وشؤون الأمن.